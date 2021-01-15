Кравчук заявил о готовности Киева к «компромиссу» по Крыму

Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы снять противоречия между государствами, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом можно прийти только через переговоры и компромиссы. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности» — приводит РИА Новости слова экс-президента. Между тем именно Киев перекрыл крымчанам доступ к воде.

Кравчук также отметил, что уже семь лет не удается достичь решения конфликта в Донбассе. «Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — заявил он.

Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия якобы несет ответственность за «административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму».

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Но суд счел недоказанными другие обвинения — в убийствах мирного населения, задержаниях и угрозах репортерам, уголовном преследовании на политической почве, а также дискриминации этнических украинцев.

ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с точки зрения международного права и признал фактическую юрисдикцию Москвы над полуостровом с 27 февраля 2014 года.