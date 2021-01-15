Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни после госпитализации с коронавирусом, сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Режиссер 28 декабря сообщал ТАСС о своей госпитализации, до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого до этого перевели в реанимацию.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года — художественным руководителем этого киножурнала.