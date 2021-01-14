Тува сняла режим ЧС после землетрясения

Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени во вторник. До Тувы дошли незначительные колебания, все объекты жизнеобеспечения продолжили работать без ограничений.

При этом власти объявили в режим ЧС в Кызыле и районах. Проведенная проверка показала, что порядка 50 объектов в республике после землетрясения в Монголии имеют незначительные повреждения.

В четверг режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенные с 12 января в четырех районах Тувы, полностью сняты. Согласно прогнозам сейсмологов, угрозы повторных толчков на сегодня нет.