Экономист спрогнозировала рост цен в 2021 году

Цены на продукты и услуги вырастут в 2021 году на 4-5%, особенно подорожают импортные продукты, сообщила кандидат экономических наук, сотрудник Института торговли и сферы услуг Элина Батраева.

В 2021 году продолжат действовать факторы, способствующие росту цен потребительского рынка, увеличатся цены на импортируемые продукты. По словам Батраевой, большая часть населения, уже ограничила потребление только необходимыми товарами, другая часть не склонна к тратам, создает резервы на случай потери работы, снижения заработной платы.

«Мы можем сказать, что, если не произойдут кардинальные изменения в экономике и политике страны, рост цен будет, но не очень значительный, в пределах 4-5%», — цитирует Батраеву Сибирский федеральный университет.

Государственное регулирование цен могло бы затормозить этот процесс, но механизм его реализации на практике неясен.