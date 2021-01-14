Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед игроками

Компания CD Projekt RED, выпустившая игру Cyberpunk 2077, опубликовала видеоролик, в котором один из основателей студии Марчин Ивински принес извинения за состояние проекта, а также рассказал о текущих планах и графике выпуска обновлений.

«В данный момент разработчики из CD Projekt RED сосредоточены на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. Поклонники могут ожидать регулярного выпуска большего количества патчей, как малых, так и больших», — сказал он.

По словам Ивински, следующий патч будет выпущен в ближайшие десять дней, а через несколько недель за ним последует более крупное обновление. Польская студия планирует длительное время работать над оптимизацией игры.



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Кроме этого, планируется выпустить для Cyberpunk 2077 бесплатные DLC, однако приоритетом является работа над важными исправлениями и обновлениями. В первую очередь разработчики будут улучшать консольные версии игры, оптимизация которых вызвала критику пользователей.

«Мы планируем бесплатное обновление следующего поколения для Cyberpunk 2077 на консолях Xbox Series X и PlayStation 5 в этом году», — уточнил представитель CD Projekt RED.