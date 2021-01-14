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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед игроками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wallpaper Gaming / Public Domain Mark

Компания CD Projekt RED, выпустившая игру Cyberpunk 2077, опубликовала видеоролик, в котором один из основателей студии Марчин Ивински принес извинения за состояние проекта, а также рассказал о текущих планах и графике выпуска обновлений.

«В данный момент разработчики из CD Projekt RED сосредоточены на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. Поклонники могут ожидать регулярного выпуска большего количества патчей, как малых, так и больших», — сказал он.

По словам Ивински, следующий патч будет выпущен в ближайшие десять дней, а через несколько недель за ним последует более крупное обновление. Польская студия планирует длительное время работать над оптимизацией игры.

Кроме этого, планируется выпустить для Cyberpunk 2077 бесплатные DLC, однако приоритетом является работа над важными исправлениями и обновлениями. В первую очередь разработчики будут улучшать консольные версии игры, оптимизация которых вызвала критику пользователей.

«Мы планируем бесплатное обновление следующего поколения для Cyberpunk 2077 на консолях Xbox Series X и PlayStation 5 в этом году», — уточнил представитель CD Projekt RED.

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