Samsung случайно анонсировала новейший флагман

Samsung Electronics допустила феерическую утечку — все характеристики и цена нового флагмана Galaxy S21 Ultra попали в Сеть до официальной презентации. Немецкий сайт компании случайно опубликовал пресс-релиз раньше времени.

Документ сразу удалили, но благодаря кэшу Google пользователи смогли «вытащить» всю информацию и обнародовали официальные сведения. В них содержится подробное описание грядущего флагманского аппарата.

Подтвердилось, что Galaxy S21 Ultra станет первым представителем линейки с поддержкой фирменного стилуса S Pen, который продается отдельно. Кроме этого, новинка станет одним из первых смартфонов с поддержкой Wi-Fi 6E.

Экран AMOLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением WQHD+ поддерживает частоту обновления изображения до 120 Гц. Панели аппарата впереди и сзади защищены стеклом Gorilla Glass Victus производства Corning.

Основная камера будет включать четыре блока — основным станет 108-мегаписельный широкоугольный модуль, также на задней панели разместят 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и два телефото модуля с оптическим десятикратным зумом.

Аппаратной основой стала новая платформа Exynos 2100, при этом для США и Китая смартфон получит Qualcomm Snapdragon 888. Самая доступная версия, «на борту» которой будет 128 ГБ флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ, стоит 1249 евро. Дорогая обойдется в 1429 евро.