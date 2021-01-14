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Samsung случайно анонсировала новейший флагман

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Samsung Electronics допустила феерическую утечку — все характеристики и цена нового флагмана Galaxy S21 Ultra попали в Сеть до официальной презентации. Немецкий сайт компании случайно опубликовал пресс-релиз раньше времени.

Документ сразу удалили, но благодаря кэшу Google пользователи смогли «вытащить» всю информацию и обнародовали официальные сведения. В них содержится подробное описание грядущего флагманского аппарата.

Подтвердилось, что Galaxy S21 Ultra станет первым представителем линейки с поддержкой фирменного стилуса S Pen, который продается отдельно. Кроме этого, новинка станет одним из первых смартфонов с поддержкой Wi-Fi 6E.

Экран AMOLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением WQHD+ поддерживает частоту обновления изображения до 120 Гц. Панели аппарата впереди и сзади защищены стеклом Gorilla Glass Victus производства Corning.

Основная камера будет включать четыре блока — основным станет 108-мегаписельный широкоугольный модуль, также на задней панели разместят 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и два телефото модуля с оптическим десятикратным зумом.

Аппаратной основой стала новая платформа Exynos 2100, при этом для США и Китая смартфон получит Qualcomm Snapdragon 888. Самая доступная версия, «на борту» которой будет 128 ГБ флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ, стоит 1249 евро. Дорогая обойдется в 1429 евро.

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.