WhatsApp упростит работу с сообщениями

Мессенджер WhatsApp упростит пользователям работу с большим массивом сообщений, соответствующая опия уже доступна в тестовых сборках программы для Android.

Функция получит название Read Later (Прочитать позднее) и придет на смену Archive (Архив), передает инсайдерский портал WABetaInfo. Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась внизу списка чатов.

После обновления такой раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть в нем сообщения, просто зайдя в архивный чат. При этом стандартные оповещения о получении сообщений поступать не будут.

Сейчас новая функция проходит бета-тестирование, при желании пользователь может скачать свежую сборку, чтобы опробовать появившиеся возможности. Ожидается, что он станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.