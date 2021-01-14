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Инфекционист раскрыл главную особенность «британского» штамма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Новый «британский» штамм коронавируса после мутациии усовершенствовал крепление к клеткам человека, поэтому стал таким заразным, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В декабре власти Великобритании сообщили, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в Англии. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Один россиянин, вернувшийся из Англии, заразился этим штаммом.

«Новый штамм — мутация, произошедшая в шиповидном белке коронавируса. Именно с помощью белка вирус присоединяется к поверхности человеческих клеток. В этом и состоит ключевое отличие нового "британского" штамма – вирус с такой мутацией лучше крепится к клеткам и в разы заразнее», — сказал Поздняков.

По его словам, если пациент был носителем не мутировавшего штамма SARS-COV-2, то заражал в среднем еще троих людей. Человек, подхвативший британский или южноафриканский штамм, заражает в среднем пятерых. Согласно данным ВОЗ, заразность нового штамма выше на 70%. 

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Определить каким именно вариантом вируса болен человек невозможно: штаммы-мутанты не имеют характерных отличительных симптомов. ПЦР-анализ не сможет выявить штамм вируса, так как анализирует их общий компонент — сердцевину вируса.

«SARS-COV-2 не такой мутабельный как, например, грипп или гепатит С. У любого вируса мутации происходят постоянно. Вирус отбирает жизнеспособные мутации и раздает их на свою популяцию, а «бракованные» мутации в дальнейшем не воздействуют на организм человека», 2014сказал инфекционист.

Он добавил, что этот штамм не вызывает более тяжелых форм заболевания и переносится также как и другие штаммы.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.