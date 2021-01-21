Мультфильм «Душа» появился в российских кинотеатрах

Анимационный фильм «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа
Пауэрса 21 января выходит в российский прокат в форматах IMAX и 3D.
Сюжет нового мультфильма киностудии Pixar веселый и трогательный. Главный
герой — школьный учитель музыки Джо Гарднер. Он всю жизнь мечтал
выступать на сцене в составе джазового ансамбля и однажды успешно проходит
прослушивание у известной клубной певицы. Счастливый Гарднер, возвращаясь
домой, случайно падает в люк и умирает.
После смерти музыкант должен отправиться в Великое После, но сбегает
с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Там новенькие
души обретают себя, у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Гарднер
становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти
свою искру и отправиться на Землю.
Мировая премьера мультфильма состоялась в октябре 2020 года.
Кинокритики наградили «Душу» высокими оценками. По их мнению, картина заставит смеяться и плакать. Анимацию назвали одним из лучших творений Pixar.