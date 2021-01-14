Маршрутка вспыхнула под Омском

Пассажирская маршрутка загорелась на трассе Черлак – Омск в четверг, во время тушения в «газели» произошел взрыв, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По информации полиции, пожар произошел утром в четверг. «Из-под капота транспортного средства шел дым и стал появляться огонь. Водитель и пассажир, находящиеся до возгорания в салоне газели, транспортное средство уже покинули», – говорится в сообщении.

Во время тушения в автомобиле взорвалось газобаллонное оборудование, но в результате произошедшего никто не пострадал, маршрутку потушили.