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Маршрутка вспыхнула под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Пассажирская маршрутка загорелась на трассе Черлак – Омск в четверг, во время тушения в «газели» произошел взрыв, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По информации полиции, пожар произошел утром в четверг. «Из-под капота транспортного средства шел дым и стал появляться огонь. Водитель и пассажир, находящиеся до возгорания в салоне газели, транспортное средство уже покинули», – говорится в сообщении.

Во время тушения в автомобиле взорвалось газобаллонное оборудование, но в результате произошедшего никто не пострадал, маршрутку потушили.

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