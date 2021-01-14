Мать обвинила врачей в смерти годовалой девочки на Алтае

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после смерти в больнице годовалой девочки, которая обожглась стаканом кипятка.

По данным следствия, 11 января в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком. Ее госпитализировали. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла из-за повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Мама девочки на своей странице в Instagram рассказала, что сотрудники «скорой помощи» сказали им, что ничего серьезно с девочкой не произошло, поставили обезболивающее. Из-за того, что девочка маленькая, нужно пройти в реанимацию, где проконсультируются с ожоговым центром. Там девочка чувствовала себя хорошо и даже сама ходила. Медики приняли решение ставить подключичный катетер из-за плохих вен, а также ввести ребенка в легкий наркоз. Девочке поставили несколько уколов, а позже маму выпроводили из реанимации

«Примерно через 1-1,5 часа в реанимации начали бегать искать аппарат ИВЛ, я стала спрашивать, что там происходит, но все молчали... В 14:00 нам сказали, что наша девочка умерла, она лежала на кровати закрытая без каких либо датчиков», – рассказала она.

Правоохранители планируют дать принципиальную оценку действиям медицинского персонала районной больницы. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).