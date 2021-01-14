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Мать обвинила врачей в смерти годовалой девочки на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после смерти в больнице годовалой девочки, которая обожглась стаканом кипятка.

По данным следствия, 11 января в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком. Ее госпитализировали. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла из-за повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Мама девочки на своей странице в Instagram рассказала, что сотрудники «скорой помощи» сказали им, что ничего серьезно с девочкой не произошло, поставили обезболивающее. Из-за того, что девочка маленькая, нужно пройти в реанимацию, где проконсультируются с ожоговым центром. Там девочка чувствовала себя хорошо и даже сама ходила. Медики приняли решение ставить подключичный катетер из-за плохих вен, а также ввести ребенка в легкий наркоз. Девочке поставили несколько уколов, а позже маму выпроводили из реанимации

«Примерно через 1-1,5 часа в реанимации начали бегать искать аппарат ИВЛ, я стала спрашивать, что там происходит, но все молчали... В 14:00 нам сказали, что наша девочка умерла, она лежала на кровати закрытая без каких либо датчиков», – рассказала она.

Правоохранители планируют дать принципиальную оценку действиям медицинского персонала районной больницы. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.