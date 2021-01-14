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Эксперты спрогнозировали динамику цен на квартиры в 2021 году

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в 2020-м, считают эксперты. В прошлом году стоимость квартир в среднем по стране выросла на 19%, полагают аналитики портала «Мир квартир».

В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, приводит «Российская газета» мнение экспертов портала «Индикаторы рынков недвижимости».

«Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжелое, как в 2015 году», — полагают аналитики. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.

Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки (выросли на 9% в среднем по стране в 2020 году). Сыграли роль перераспределение спроса (покупатели новостроек обратились на вторичный рынок как из-за цен, так и из-за дефицита подходящих им квартир на первичном рынке) и снижение ипотечных ставок.

Потенциал для значительного роста стоимости вторичных квартир исчерпан, считают специалисты «ИНКОМ-Недвижимость». Наиболее вероятно, что в 2021 году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас.

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.