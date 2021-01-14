Ученый выбрал лучшую позу для сна

Поза для сна «эмбрион» на правом боку положительно влияет на «очистку» мозга и работу легких, объяснил финский сомнолог Маркку Партинен.

«Сон на правом боку в так называемой позе эмбриона — самая распространенная поза для сна. Правый бок считается лучшим положением с позиции здоровья», — сказал Партинен изданию Helsingin Sanomat, материал перевело ИноСМИ.

По его словам, при сне на правом боку свободнее работает сердце. Также такая поза оказывает успокаивающее действие. Она полезнее для переваривания еды, так как привратник желудка расположен справа, и еда хорошо проходит из желудка в кишечник.

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Сомнолог посоветовал позу на левом боку, если человек лег спать сразу после еды. При сне на спине расслабляются мышцы дыхательных путей расслабляются, язык прислоняется к стенке глотки, и это приводит к храпу. Из-за тяжелого дыхания ухудшается работа вегетативной нервной системы и сердца.

Специалист считает, что все-таки спать всю ночь в одном положении вредно. «Если спать всю ночь на спине, задняя часть легких будет плохо вентилироваться. Если все время спать на правом боку, правая рука онемеет», — отметил он.