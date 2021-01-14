НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученый выбрал лучшую позу для сна

Источник:
Sibnet.ru
378 0
Фото: © pixabay.com

Поза для сна «эмбрион» на правом боку положительно влияет на «очистку» мозга и работу легких, объяснил финский сомнолог Маркку Партинен.

«Сон на правом боку в так называемой позе эмбриона — самая распространенная поза для сна. Правый бок считается лучшим положением с позиции здоровья», — сказал Партинен изданию Helsingin Sanomat, материал перевело ИноСМИ.

По его словам, при сне на правом боку свободнее работает сердце. Также такая поза оказывает успокаивающее действие. Она полезнее для переваривания еды, так как привратник желудка расположен справа, и еда хорошо проходит из желудка в кишечник.

#Инфографика
Сон как перезагрузка, или Зачем надо спать

Сомнолог посоветовал позу на левом боку, если человек лег спать сразу после еды. При сне на спине расслабляются мышцы дыхательных путей расслабляются, язык прислоняется к стенке глотки, и это приводит к храпу. Из-за тяжелого дыхания ухудшается работа вегетативной нервной системы и сердца.

Специалист считает, что все-таки спать всю ночь в одном положении вредно. «Если спать всю ночь на спине, задняя часть легких будет плохо вентилироваться. Если все время спать на правом боку, правая рука онемеет», — отметил он.

Еще по теме
Число смертей от COVID-19 на Алтае перевалило за тысячу
Инфекционист раскрыл главную особенность «британского» штамма
Мать обвинила врачей в смерти годовалой девочки на Алтае
Путин приказал колоть вакциной всех
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия перезапустит инвестиционный цикл
•
Samsung случайно анонсировала новейший флагман
•
Раскрыта новая схема взлома аккаунтов «ВКонтакте»
•
WhatsApp упростит работу с сообщениями
Подробности
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экономист спрогнозировала рост цен в 2021 году
Сибирь 14.01.2021 17:36
Число смертей от COVID-19 на Алтае перевалило за тысячу
Сибирь 14.01.2021 17:22
Бизнесмен поставил красноярской больнице некачественное оборудование
Сибирь 14.01.2021 17:04
Инфекционист раскрыл главную особенность «британского» штамма
Сибирь 14.01.2021 16:25
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6163
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4594
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3633
Microsoft переработает дизайн Windows 10
3584
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия перезапустит инвестиционный цикл
•
Samsung случайно анонсировала новейший флагман
•
Раскрыта новая схема взлома аккаунтов «ВКонтакте»
•
WhatsApp упростит работу с сообщениями
Подробности
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Иркут 69

Ты славчик всегда ко всему готов.... Жаль только твоя готовность никому не нужна.