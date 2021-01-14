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Новосибирец сбил пешехода и увез на кладбище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Новосибирской области сбил пешехода и вместо больницы отвез его на обочину кладбища, впоследствии мужчина умер, сообщил Коченевский районный суд.

По информации суда, лишенный прав житель района по фамилии Лыткин по неосторожности сбил пешехода, который шел по правой полосе в том же направлении. Чтобы скрыть следы аварии, водитель положил пострадавшего к себе в машину, не оказав первую медицинскую помощь.

«Лыткин, подъехав на территорию городского кладбища, оставил Ф. в бессознательном состоянии на обочине дороги на снегу, скрывшись с места происшествия», – сказано в сообщении суда.

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Только через сутки мужчину нашли прохожие. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он умер в больнице.

На следующей неделе водитель предстанет перед Коченевским районным судом. Он ответит не только за аварию, но и за оставление человека в опасности.

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