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Лейбл Velvet Music выпустил киношоу из 25 уникальных клипов

Источник:
Sibnet.ru
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Продюсерский центр Velvet Music опубликовал на YouTube-канале собственное новогоднее шоу киноформата, куда вошли 25 уникальных клипов артистов лейбла.

Артисты представили 25 уникальных концертных номеров киноформата, при этом все песни исполнялись вживую. В шоу вошли выступления Елки, Анны Плетневой («Винтаж»), Владимира Преснякова, Мари Краймбрери, Burito, Звонкого, Никиты Киоссе и Daasha.

Также в проекте приняли участие друзья лейбла — Лариса Долина, HammAli, Наталья Подольская, RSAC и Владимир Кристовский.

Режиссером масштабного шоу выступил Сергей Грей. Он признался, что это был один из самых увлекательных, хоть и трудоемких проектов в его творческой биографии. Съемки киноконцерта продолжались ровно 32 часа нон-стоп.

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