Первый канал и «Россия» померялись аудиторией

Телеканал «Россия 1» стал лидером 2020 года по зрительской аудитории, но зрители чаще всего смотрели программы на Первом канале. Такие рейтинги предоставили федеральные каналы по итогам прошлого года.

По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала «Россия» в 2020 году составляет 12,4%. У Первого канала — 10,5%.

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Большое число зрителей «Россия» завоевала благодаря сериалам «Зелейха открывает глаза» и «Паромщица». А самыми популярными программами выходного дня стали ток-шоу «Привет, Андрей!» и «Сто к одному».

Первый канал по общим показателям оказался на втором месте, но лидирует по популярности телепередач. В Топ-100 наиболее рейтинговых эфиров 2020 года на российском телевидении попали ровно половина программ Первого.

Среди программ-лидеров — «Новогоднее обращение президента России», «Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне», «Новогодняя ночь на Первом», «Авиационный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».