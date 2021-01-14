Дорогу в Казахстан открыли в Сибири

Казахстан снял ограничения для движения транспорта из Сибири, которые устанавливали из-за непогоды, сообщило в четверг управление ГИБДД Омской области.

«Движение для дизельного и общественного транспорта по всем направлениям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан возобновлено», – сказано в сообщении.

Ведомство уточняет, что все ограничения, которые вводились из-за непогоды, сняты с 10 часов утра по местному времени четверга. В январе Казахстан уже не первый раз вводит ограничения из-за неблагоприятных погодных условий.