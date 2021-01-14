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Депутаты Калмыкии решили наказать хакасского коллегу за обидные слова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Верховный Совет Хакасии

Депутаты Народного Хурала Республики Калмыкия попросили коллег из Хакасии отправить в отставку спикера Владимира Штыгашева, который почти год назад заявил, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, так как не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье».

На следующий день спикер публично извинился перед жителями Калмыкии и сказал, что «никакого оправдания депортации не было». Через две недели реготделение «Единой России» вынесло спикеру предупреждение.

Депутаты Калмыкии за год не забыли обиду, нанесенную Штыгашевым, они попросили коллег из Хакасии отправить 81-летнего политика в отставку.

«Странно, что спустя год оказывается, что наши коллеги из Калмыкии возмущены до глубины души. Я считаю, что не стоит лишний раз нажимать на такие болевые точки и поднимать этот национальный сложный вопрос», — цитирует «Коммерсант» члена фракции КПРФ Тайира Ачитаева.

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что внезапная активность депутатов из Калмыкии, скорее всего, связана с предстоящими выборами в Госдуму. Он считает, что вероятность отставки Штыгашева мала, так как партии власти необходимо сохранить нейтралитет, а отставка спикера станет большим скандалом.

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