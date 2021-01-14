Материалы для борьбы с раком разработают в новой томской лаборатории

Ученые ТГУ в новой лаборатории по мегагранту будут разрабатывать материалы для борьбы с раком и атеросклерозом, сообщила пресс-служба вуза.

В 2021 году на средства мегагранта правительства РФ в ТГУ создадут лабораторию пьезо- и магнитоэлектрических материалов. В ней ученые будут создавать материалы, способные адресно контролировать экспрессию генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок), решать задачи регенерации тканей и локального ингибирования роста клеток, а также управляемой доставки лекарств в клетки и ткани.

«Некоторые виды пьезополимеров начали использовать в медицине. А вот магнитоэлектрические материалы пока находятся на стадии фундаментальных исследований, в клинической медицине еще не используются. Но благодаря своим свойствам они крайне перспективны в качестве материалов для имплантатов и управляемого воздействия на различные типы клеток: стволовые, раковые и другие. В новой лаборатории мы будем вести фундаментальные исследования и синтезировать новые материалы», – прокомментировал директор Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Роман Сурменев.

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Такие материалы можно будет использовать для лечения заболеваний, требующих восстановления нервной и гладкомышечной ткани. Кроме того, пьезо- и магнитоэлектрические материалы могут использоваться в качестве имплантируемых источников энергии для активации биологических процессов: например, в мозге или для питания кардиостимуляторов.

«Нам предстоит установить наиболее перспективных составы материалов, их структуру, которые отвечают задачам клинической медицины. Нужно выяснить, каким образом осуществлять контроль экспрессии определенных генов, какие факторы на это влияют, и какие условия должны быть созданы. Также нужно понять, каким образом мы можем адресно управлять адгезией клеток и деадгезией бактерий в результате магнитоэлектрического эффекта пьезоактивных материалов», – сказал Сурменев.

Общая сумма поддержки по мегагранту составит 90 миллионов рублей на три года. Эти деньги позволят закупить новое оборудование.