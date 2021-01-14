Тувинский памятник признали самым необычным в России

Памятник тувинской письменности признали самым необычным в России, его выбирали по результатам голосования во «ВКонтакте».

Конкурс «скульпТУТУра» стартовал в июне 2020 года. На первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру (организатор конкурса) отобрали 100 памятников и скульптур из всех регионов России. Затем через несколько этапов осталось десять финалистов.

Победителя выбирали путем народного голосования во «ВКонтакте». Отдавать голоса за памятник тувинской письменности призывал глава региона Шолбан Кара-Оол. В результате Туве удалось одержать победу в этом конкурсе.

Второе место заняла скульптура «Свидание» в Курске, а третье — «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске. Ряд пользователей оказались несогласны с результатом, заявили о накрутке голосов и использовании фейковых страниц, но организаторы отметили, что все условия конкурса были победителем соблюдены.

«Организаторы конкурса, представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, отправятся в победивший регион и вручат администрации памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов. Кроме того, все участники вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России», — объяснила компания-организатор.