НАВЕРХ

Тувинский памятник признали самым необычным в России

Источник:
Sibnet.ru
388 0
Фото: ©vk.com/karaool

Памятник тувинской письменности признали самым необычным в России, его выбирали по результатам голосования во «ВКонтакте».

Конкурс «скульпТУТУра» стартовал в июне 2020 года. На первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру (организатор конкурса) отобрали 100 памятников и скульптур из всех регионов России. Затем через несколько этапов осталось десять финалистов.

Победителя выбирали путем народного голосования во «ВКонтакте». Отдавать голоса за памятник тувинской письменности призывал глава региона Шолбан Кара-Оол. В результате Туве удалось одержать победу в этом конкурсе.

Второе место заняла скульптура «Свидание» в Курске, а третье — «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске. Ряд пользователей оказались несогласны с результатом, заявили о накрутке голосов и использовании фейковых страниц, но организаторы отметили, что все условия конкурса были победителем соблюдены.

«Организаторы конкурса, представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, отправятся в победивший регион и вручат администрации памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов. Кроме того, все участники вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России», — объяснила компания-организатор.

Еще по теме
Туристы в Бурятии встретят Новый год в третий раз
Видеограф снял невероятной красоты таймлапс о природе Хакасии
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Группу туристов эвакуировали с красноярских гор из-за смерти лыжницы
смотреть все
Республика Тува #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
•
Контроль аренды жилья предложили ужесточить в России
•
Депутат предложил отменить ОГЭ
•
Ученые предсказали Земле новый ледниковый период
Подробности
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат в Улан-Удэ заставлял подчиненных «батрачить» на даче
Сибирь 14.01.2021 14:32
Новосибирец сбил пешехода и увез на кладбище
Сибирь 14.01.2021 14:16
Самые популярные имена младенцев назвали в Томске
Сибирь 14.01.2021 13:38
Студентка из Томска разработала сверхлегкий велосипед
Сибирь 14.01.2021 13:12
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6132
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4558
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3982
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3598
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
•
Контроль аренды жилья предложили ужесточить в России
•
Депутат предложил отменить ОГЭ
•
Ученые предсказали Земле новый ледниковый период
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!