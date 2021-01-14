Археологи отыскали кости древних животных в Приангарье

Археологи нашли фрагменты костей мамонтов, шерстистых носорогов, ископаемых бизонов в Усольском районе Иркутской области, где находится стоянка древнего человека Мальта. Там же обнаружили орудия для выделки шкур, сообщила директор научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Екатерина Липнина.

Раскопки возле города Усолье-Сибирское археологи начали в 2020 году. На этом месте планируют строить дорогу, и ученые решили спасти образцы древней культуры.

Археологи обнаружили фрагменты костей и рогов северного оленя, костей мамонта, шерстистого носорога, лошади, ископаемого бизона. Они нашли орудия для добычи огня и приготовления пищи, различные наконечники, остроконечники, орудия для выделки шкур, скребуще-режущие орудия для разделки животных.

Находки уникальны, как уникален любой ископаемый материал. В течение трех лет материал будут изучать исследователи, после его передадут в государственный музейный фонд.