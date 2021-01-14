Пожар произошел в омской больнице вечером в среду, пришлось эвакуировать более 200 человек, сообщило ГУ МЧС по Омской области.

Пожар начался в медсанчасти №9 в Октябрьском округе Омска в среду поздним вечером. «Самостоятельно до прибытия подразделений МЧС эвакуировались 220 чел, в том числе 150 пациентов», – говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить в течение часа, в нем никто не пострадал. К тушению были привлечены 47 человек и девять единиц техники. Работало четыре звена газодымозащитной службы.