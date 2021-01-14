Тетя ответит за гибель племянницы на горке в Новосибирске

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении тети, которая катала с горки племянницу, а та насмерть разбилась об ограждение.

Трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска 1 января. Девятилетняя девочка каталась на ледянке с горки, врезалась в металлическое ограждение и разбилась насмерть. Следствие по итогам проверки решило, что за гибель ребенка ответит ее 22-летняя тетя.

«Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.