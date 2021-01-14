Депутат предложил отменить ОГЭ

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ, а в перспективе и ЕГЭ, так как они оценивают не реальные знания, а навыки, сообщил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», — цитируют «Известия» Зайцева.

Документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле. Следующим шагом может стать отмена ЕГЭ.

По мнению главы Национального родительского комитета Ирины Волынец, ОГЭ и ЕГЭ дискредитировали себя за десять с лишним лет существования, потому что «не подразумевают системные знания и глубокое понимание предмета, они направлены на «натаскивание»».

Формат ОГЭ за последние годы комфортно воспринимается участниками, понятен родителям, школьникам и педагогам, считают в Минпросвещения. В Рособрнадзоре уверены, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны.