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Эксперт дал прогноз по росту цен в 2021 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Темпы роста цен в России в 2021 году вернутся к 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%, считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее. Банк России ожидал инфляцию по итогам прошлого года в интервале 4,6-4,9%, Минэкономразвития прогнозировало ее на уровне 4,6-4,8%.

«Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года», — ответил Тищенко в интервью РИА Новости на вопрос, вернется ли инфляция к цели Банка России в наступившем году.

Он объяснил, что это произойдет, поскольку экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%.

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Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..