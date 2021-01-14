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Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. Ее поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев Трампа. Против проголосовали 197, приводит ТАСС сообщение Конгресса. Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, дважды подвергнутым импичменту.

Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда проголосовала за импичмент, однако контролируемый республиканцами Сенат в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим из утвержденных конгрессменами статьям обвинения.

Нынешняя процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. По мнению демократов, именно после речи главы Белого дома толпа двинулась к Капитолию и начала его штурм, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов.

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебное разбирательство. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы президент был отстранен от должности, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

Но Сенат не успеет подвергнуть Трампа импичменту до истечения срока его полномочий. Согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она сможет заняться этим вопросом уже только после окончания президентского срока республиканца. Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января. Инаугурация избранного президента Байдена состоится в полдень 20 января.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (1868), Билла Клинтона (1998-1999), Ричарда Никсона (1974) и Трампа (2019-2020).

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..