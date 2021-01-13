Назван самый подорожавший в 2020 году продукт

Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

За ним следуют подсолнечное масло (25,91%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%). Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,32%, рыбы и морепродуктов — на 5,18%, сливочного масла — на 4,15%.

Молоко и молочная продукция подорожали на 3,55%, мясо и птица — на 2,73%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, несмотря снижение цен на 2,1% в 2019 году, отмечается в исследовании.

Ведомство объясняет рост цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие, намечающимся дефицитом рабочей силы, а также другими сопутствующими факторами.