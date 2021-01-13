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Назван самый подорожавший в 2020 году продукт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

За ним следуют подсолнечное масло (25,91%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%). Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,32%, рыбы и морепродуктов — на 5,18%, сливочного масла — на 4,15%.

Молоко и молочная продукция подорожали на 3,55%, мясо и птица — на 2,73%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, несмотря снижение цен на 2,1% в 2019 году, отмечается в исследовании.

Ведомство объясняет рост цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие, намечающимся дефицитом рабочей силы, а также другими сопутствующими факторами.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))