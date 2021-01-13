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Илью Варламова арестовали в Южном Судане за пульт от дрона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lars_Nissen / Pixabay License

Блогера Илью Варламова, его жену и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали в городе Капоэта в Южном Судане. По словам блогера, местным не понравился его пульт от дрона.

Россиян задержали, а затем арестовали в среду в аэропорту города Каэпоты. Об этом Варламов сообщил на своем сайте.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали», — написал блогер.

Позже он уточнил, что к ним подошли представители власти и сообщили, что они арестованы, также потребовали отдать телефоны и деньги. Но россияне не согласились. Тогда их поместили в VIP-камеру. По словам блогера, в помещении полно насекомых и паутины, а из современных удобств — только телевизор.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там