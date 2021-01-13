Дело о жестоком обращении в детдоме возбудили в Новосибирске

Уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в интернате возбудили в Новосибирске, сообщило в среду СУ СКР по региону.

По информации следствия, в конце декабря 17-летний подросток находился в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

«В результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают до двух лет заключения.