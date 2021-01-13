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Дело о жестоком обращении в детдоме возбудили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в интернате возбудили в Новосибирске, сообщило в среду СУ СКР по региону.

По информации следствия, в конце декабря 17-летний подросток находился в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

«В результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают до двух лет заключения.

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Дело о жестоком обращении в детдоме возбудили в Новосибирске
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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там