Рубль признали самой недооцененной валютой

Журнал The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира, для расчета использовался так называемый «индекс бигмака».

Исследование используется для определения паритета покупательной способности и расчета реальных обменных курсов валют. Авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты.

Для расчета паритета покупательной способности используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Полученные данные свидетельствуют о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для уравнивания стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

По оценке специалистов, курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.