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Полнометражный «Мажор» за каникулы стал фильмом-лидером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мажор»

Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным стал лидером по просмотрам среди зрителей КиноПоиска HD в новогодние каникулы. За 10 дней картину посмотрели полмиллиона человек.

Премьера «Мажора» состоялась не в кинотеатрах, а сразу в Сети 2 января. Полный метр продолжает историю сериала. 

По сюжету нового «Мажора» Игорь Соколовский сбегает из тюрьмы, чтобы разоблачить банду наркоторговцев.

Среди самых популярных проектов, которые смотрели в онлайн-кинотеатре в новогодние каникулы оказались франшиза «Гарри Поттер», новый сериал «Настя, соберись!», франшиза «Один дома».

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