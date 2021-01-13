Белла Потемкина показала технику катания на лыжах в бикини

Российский дизайнер Белла Потемкина по просьбе подписчиков опубликовала видео катания на лыжах. Девушка скатилось с горы в бикини.

В видео Потемкина катится с горы, а затем позирует на камеру, демонстрируя свое сексуальное тело. Дизайнер призналась, что от стресса совсем не замерзла (сейчас в Красной Поляне примерно +10 градусов).

Описывая свою «выходку», Белла Потемкина рассказал подписчикам, что это было нелегко. Например, чтобы снять комбинезон и всю амуницию, ей потребовалось полчаса. А поскольку в Красной Поляне кататься обнажёнными не принято, то гости курорта останавливались и снимали экстравагантное катание.