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Отравившихся угарным газом детей эвакуируют в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина и пятеро детей пострадали в пожаре в Карасукском районе в ночь на среду, санавиация доставит их в областной центр, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Частный дом сгорел в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области в ночь на среду, пострадали женщина и пятеро детей. Они с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в Карасукскую районную больницу. Пострадавшим детям 12, 11, девять, пять лет и четыре года.

В Карасук направили реаниматологов областной клинической больницы и две реанимационные бригады скорой помощи. Было принято решение эвакуировать детей и мать в областную клиническую больницу.

Вертолет с тремя самыми тяжелыми пациентами вылетел в Новосибирск. Решение об эвакуации оставшихся детей и женщины будет принято позднее: в зависимости от погоды за ними повторно вылетит вертолет или их доставят в областную больницу на реанимобилях.

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Отравившихся угарным газом детей эвакуируют в Новосибирск
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))