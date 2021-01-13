Отравившихся угарным газом детей эвакуируют в Новосибирск

Женщина и пятеро детей пострадали в пожаре в Карасукском районе в ночь на среду, санавиация доставит их в областной центр, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Частный дом сгорел в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области в ночь на среду, пострадали женщина и пятеро детей. Они с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в Карасукскую районную больницу. Пострадавшим детям 12, 11, девять, пять лет и четыре года.

В Карасук направили реаниматологов областной клинической больницы и две реанимационные бригады скорой помощи. Было принято решение эвакуировать детей и мать в областную клиническую больницу.

Вертолет с тремя самыми тяжелыми пациентами вылетел в Новосибирск. Решение об эвакуации оставшихся детей и женщины будет принято позднее: в зависимости от погоды за ними повторно вылетит вертолет или их доставят в областную больницу на реанимобилях.