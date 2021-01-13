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Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Источник:
РБК
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Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. В АБР считают, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».

«При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает», — приводит РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко.

В ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. В письме отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там