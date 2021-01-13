Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. В АБР считают, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».

«При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает», — приводит РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко.

В ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. В письме отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.