ГИБДД обвинила мэрию Красноярска в плохой уборке дорог

Количество аварий из-за плохой уборки снега увеличилось в этом году в четыре раза, ГИБДД планирует оштрафовать мэрию, сообщает ведомство в соцсетях.

По данным ГИБДД Красноярска, за 11 дней 2021 года на треть увеличилось общее количество ДТП – с 447 до 642. В четыре раза возросло число происшествий из-за плохой уборки снега. Инспекторы оформили 18 предписаний владельцу дорог — мэрии Красноярска.

«Уборка улиц оставляет желать лучшего в Красноярске. В предыдущие года улицы были убраны качественнее. Некоторым жителям не нравилась слякоть от реагентов. Но, к сожалению, такая уборка, как сейчас плохо влияет на безопасность дорожного движения», — сказал глава краевой ГИБДД Алексей Членов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Красноярск в 2020 году отказался от вызывавшего споры раствора «Бионорд» и стал использовать другой порошок для содержания зимних дорог.