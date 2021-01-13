Иркутянину отправили наркотики из США

Иркутская таможня нашла в одной из посылок из США наркотики, замаскированные под косметику и сувениры. Получателя посылки отыскали и обнаружили у него дома теплицы по выращиванию конопли, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно декларации, в посылке содержались «образцы косметики — 25 штук, игрушки резиновые — 4 штуки, сувениры — 7 штук». Но когда оперативники вскрыли коробку, то обнаружили там конфеты, а еще пакеты, стеклянные и пластиковые баночки, и жидкость для вейпов.

Подозрительные вещи отправили на экспертизу, которая выявила, что растительные вещества — то каннабис (марихуана), гашиш (анаша, смола каннабиса). В состав жидкостей входил синтетический наркотик. По адресу получателя посылки из США выехали оперативники.

«У получателя и заказчика товара была обнаружена теплица по выращиванию конопли. Кроме того, у обоих граждан дополнительно были изъяты наркотические вещества общим весом около одного килограмма, в том числе, изъяты четыре куста наркосодержащего растения», — прокомментировала пресс-служба Сибирской таможни.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.