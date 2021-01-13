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Вице-президент Пенс отказался отстранять Трампа от власти

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять президента Дональда Трампа от власти, как от него требовали демократы, соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Пелоси призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти. «Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — приводит ТАСС заявление вице-президента.

«Я не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Неделю назад, 6 января, когда в Конгресс ворвались сторонники Трампа, Пенс председательствовал на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов. Тогда Трамп, по сути, требовал от него пересмотреть результаты голосования. И Пенс в аналогичном письме ответил отказом и по итогам заседания объявил о том, что следующим президентом станет Байден.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

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