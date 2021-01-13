Новосибирца накажут за распитие водки в магазине без маски

Житель Новосибирска начал пить водку, которую не мог себе позволить, прямо в магазине. Его могут наказать не только за пьянство в общественном месте, но и за нарушение масочного режима.

Инцидент произошел вечером во вторник в одном из продуктовых магазинов Ленинского района, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Местный житель в торговом зале взял с витрины бутылку водки, открыл ее и сделал несколько глотков.

«На замечание о том, что товар нужно сначала оплачивать, а уже потом употреблять в соответствующем месте, он простодушно ответил, что денег на покупку водки у него нет», – сказано в сообщении.

За пять минут в магазине новосибирец нарушил сразу три закона: его привлекут к административной ответственности за мелкую кражу, распитие алкоголя в общественном месте и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Одно правонарушение стало причиной цепочки следующих. Задержанный также может быть привлечен к ответственности еще и за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, ведь для употребления водки он снял с себя защитную маску», – уточняется в сообщении.