Разрезанный вдоль хлеб вызвал интерес в Сети

Фотографии горизонтально разрезанного хлеба привлекли внимание пользователей Twitter, оказалось такую нарезку используют во многих странах, например, Швеции и Бразилии.

«Не могу перестать думать об этом горизонтально разрезанном хлебе», — написал один из пользователей Twitter под соответствующей фотографией.

Комментаторы из Швеции, Венесуэлы, Бразилии, Польши и других стран, показали, что такой длинный хлеб нужен для национальных блюд — сэндвич-пирога, или «сандучона».

in brazil, is used to make a type of pie where you use mayo, vegetables and chicken pic.twitter.com/1OGjP5hHoB