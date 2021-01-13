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Морозы ослабнут в Бурятии к концу недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Середина недели в Бурятии будет холодный. Но ближе к выходным в регион придет потепление, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Погода на неделе будет неоднородной. Похолодание, пришедшее во вторник, продержится до утра четверга. Так, в среду ночью температура воздух в большинстве районов опустится до 29 градусов, а по северу до 39 градусов мороза. Днем — от минус 17 до минус 22, по северу до 29 градусов ниже нуля.

В четверг и пятницу ожидается потепление. Температура ночью — от 21 до 26 градусов мороза, по северу до 36-и. Днем от 15 до 20 градусов ниже нуля, а по южным районам синоптики прогнозируют не ниже 11 градусов мороза.

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