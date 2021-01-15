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Музыкант Артем Качер выпустил трек «Стреляй» из нового альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © artemkacher, instagram.com/artemkacher

Музыкант Артем Качер, прославившийся благодаря ряду телепроектов, презентовал песню «Стреляй», вошедшую в новый альбом.

Песня «Стреляй» — второй трек из альбома «Качер». Композиция получилась очень трогательная. «Я редко хвалю свое музло, но это безумно красивая работа», — написал музыкант в Instagram.

Артем Качер прославился в 2011 году, когда участвовал в шоу канала «Россия» «Фактор А». Его наставницей была Лолита, и с ее помощью артист смог дойти до финала, но победа оказалась не за ним.

В 2012 году исполнитель вновь попробовал силы на телевидении, став участником проекта Первого канала «Голос», где дошел лишь до четвертьфинала. А в 2016 году Артем Качер подписал контракт с компанией Self Made Music, где также работают группа Artik & Asti.


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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?