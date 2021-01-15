Музыкант Артем Качер выпустил трек «Стреляй» из нового альбома

Музыкант Артем Качер, прославившийся благодаря ряду телепроектов, презентовал песню «Стреляй», вошедшую в новый альбом.

Песня «Стреляй» — второй трек из альбома «Качер». Композиция получилась очень трогательная. «Я редко хвалю свое музло, но это безумно красивая работа», — написал музыкант в Instagram.

Артем Качер прославился в 2011 году, когда участвовал в шоу канала «Россия» «Фактор А». Его наставницей была Лолита, и с ее помощью артист смог дойти до финала, но победа оказалась не за ним.

В 2012 году исполнитель вновь попробовал силы на телевидении, став участником проекта Первого канала «Голос», где дошел лишь до четвертьфинала. А в 2016 году Артем Качер подписал контракт с компанией Self Made Music, где также работают группа Artik & Asti.