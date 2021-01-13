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Зрителям показали тизер новых серий «Ходячих мертвецов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Телеканал AMC опубликовал тизер шести новых эпизодов сериала «Ходячие мертвецы», показ которых начнется 28 февраля.

В ролике показаны главные герои сериала и звучат их размышления по поводу грядущих событий. Эти шесть серий, которые канал решил доснять после выхода финала 10 сезона шоу, станут его составной частью. 11 сезон стартует в октябре 2021 года. Уже было объявлено, что он станет последним.

Тем не менее, история вселенной не заканчивается. Помимо «Бойтесь ходячих мертвецов» и двухсезонного «Мира за пределами» поклонников ждут новые проекты. Один из них расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол – героев, за которыми зрители наблюдают с самого первого сезона главного шоу. Проект пока не имеет названия. Предполагается, что он стартует в 2023 году после завершения основного шоу.

Также идет разработка сценария антологии «Сказки о Ходячих мертвецах». В нее войдут эпизоды и линии с уже знакомыми нам персонажами, которых планируется раскрыть полнее и более подробно рассказать их истории. В планах и совершенно новые герои из этой же вселенной и их судьбы.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))