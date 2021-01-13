НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Премьеру «Черной вдовы» могут вновь перенести

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © кадр из трейлера

Премьеру долгожданного фильма «Черная вдова», пока запланированную на 7 мая 2021 года, могут перенести, если ситуация с коронавирусом в мире не улучшится, сообщил глава студии Marvel Кевин Файги.

#Кинематограф
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»

«Если бы у меня был хрустальный шар, я бы посмотрела в него и сказала вам точно, что будет. Но у меня его нет… Не спрашивайте меня неделю за неделей, что произойдет в этом мире, я понятия не имею и не хочу гадать. Все, что мы делали в Marvel Studios, основано на фразе «Хорошо, если все пойдет отлично, вот что мы хотели бы сделать». И до прошлого года дела шли замечательно хорошо. И я надеюсь, что мир вернется на круги своя, и мы все вернемся в кинотеатры», – сказал он в интервью Deadline.

Он добавил, что долгосрочный план студии заключается в том, чтобы все истории киновселенной были переплетены – часть из них при этом выходила бы на большие экраны, а часть на потоковом сервисе Disney +.

При этом источник издания Comic Book утверждает, что компания перенесёт выход фильма на новый срок, если коронавирусные ограничения продолжать существовать до мая 2021 года. При таком развитии событий, фильм не выйдет на стриминговом сервисе.

События в «Черной вдове» хронологически будут происходить между «Противостоянием» и «Войной бесконечности», задолго до «Финала», в котором Наташа Романофф принесла себя в жертву. Известно, что в первом сольнике русской шпионки будет поднята тема семьи, зрители намного больше узнают о прошлом героини и таинственной Красной комнате, где готовят профессиональных убийц – Черных вдов.

В фильме появится и другая воспитанница Красной комнаты Елена Белова, которую уже назвали заменой Наташи в команде Мстителей. Также здесь покажут Красного Стража – «злую» версию Капитана Америка. Антагонистом фильма станет Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами.

Фильм должен был выйти на экраны в мае 2020 года, из-за эпидемии коронавируса ее несколько раз переносили.

Еще по теме
Зрителям показали тизер новых серий «Ходячих мертвецов»
Семейная комедия «Отпуск» про российский юг выйдет на ТНТ
Продолжение «Секса в большом городе» снимет HBO
«Последний богатырь» пошел по следам успеха «Холопа»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Банки выступили против раскрытия клиентам причин отказов в кредитах
•
Вице-президент Пенс отказался отстранять Трампа от власти
•
Власти объяснили рост цен на яйца
•
ФСИН затребовала реальный срок для Навального
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Отравившихся угарным газом детей эвакуируют в Новосибирск
Сибирь 13.01.2021 15:56
Туристы в Бурятии встретят Новый год в третий раз
Сибирь 13.01.2021 15:15
Замдиректора «Томского пива» оставили под арестом
Сибирь 13.01.2021 14:56
ГИБДД обвинила мэрию Красноярска в плохой уборке дорог
Сибирь 13.01.2021 14:51
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11586
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5853
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4353
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3847
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Банки выступили против раскрытия клиентам причин отказов в кредитах
•
Вице-президент Пенс отказался отстранять Трампа от власти
•
Власти объяснили рост цен на яйца
•
ФСИН затребовала реальный срок для Навального
Подробности
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))