Премьеру «Черной вдовы» могут вновь перенести

Премьеру долгожданного фильма «Черная вдова», пока запланированную на 7 мая 2021 года, могут перенести, если ситуация с коронавирусом в мире не улучшится, сообщил глава студии Marvel Кевин Файги.

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«Если бы у меня был хрустальный шар, я бы посмотрела в него и сказала вам точно, что будет. Но у меня его нет… Не спрашивайте меня неделю за неделей, что произойдет в этом мире, я понятия не имею и не хочу гадать. Все, что мы делали в Marvel Studios, основано на фразе «Хорошо, если все пойдет отлично, вот что мы хотели бы сделать». И до прошлого года дела шли замечательно хорошо. И я надеюсь, что мир вернется на круги своя, и мы все вернемся в кинотеатры», – сказал он в интервью Deadline.

Он добавил, что долгосрочный план студии заключается в том, чтобы все истории киновселенной были переплетены – часть из них при этом выходила бы на большие экраны, а часть на потоковом сервисе Disney +.

При этом источник издания Comic Book утверждает, что компания перенесёт выход фильма на новый срок, если коронавирусные ограничения продолжать существовать до мая 2021 года. При таком развитии событий, фильм не выйдет на стриминговом сервисе.

События в «Черной вдове» хронологически будут происходить между «Противостоянием» и «Войной бесконечности», задолго до «Финала», в котором Наташа Романофф принесла себя в жертву. Известно, что в первом сольнике русской шпионки будет поднята тема семьи, зрители намного больше узнают о прошлом героини и таинственной Красной комнате, где готовят профессиональных убийц – Черных вдов.

В фильме появится и другая воспитанница Красной комнаты Елена Белова, которую уже назвали заменой Наташи в команде Мстителей. Также здесь покажут Красного Стража – «злую» версию Капитана Америка. Антагонистом фильма станет Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами.

Фильм должен был выйти на экраны в мае 2020 года, из-за эпидемии коронавируса ее несколько раз переносили.