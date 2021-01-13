Алтайский паштет появится в магазинах Чехии

Товары из Алтайского края, в частности, хумус и паштет из семечек, пережаренных бобов и фавы, будут продавать в магазинах Чехии, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Всего барнаульское предприятие «Полезные продукты» отгрузило в Прагу первую партию товаров. Специально для иностранных потребителей барнаульское предприятие изменило дизайн этикетки экспортируемой продукции, в том числе переведен текст на упаковке.

«Продукция отгружена дистрибьютору нашей компании в Европе, надеемся, что он также начнет работать с торговыми сетями. В настоящее время наша продукция поступает только в страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан. Планируем расширять рынок сбыта», – отмечает генеральный директор предприятия «Полезные продукты» Вадим Бирюков.