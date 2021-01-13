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Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Байкальский поисково-спасательный отряд

Хозяин гостевого дома на Байкале предложил туристам из Орла проехаться на внедорожнике по льду озера. Но во время поездки машина провалилась под лед, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по иркутской области.

Житель деревни Сарма с супругой предложили приезжим, гостившим в его доме, покататься по льду озера на внедорожнике. Туристы с радостью согласились, но поездка завершилась провалом автомобиля.

Машина ушла под лед в районе мыса Уюга в 50 метрах от берега. В месте провала глубина порядка 10 метров. Толщина льда – около 10 сантиметров. Ближайший населенный пункт — в 4 километрах от места происшествия.

Людям удалось выбраться из автомобиля до того, как машина затонула. На помощь выехали спасатели, но не смогли подъехать на аэролодке к месту провала — оно было окружено высокими торосами.

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Тогда спасатели связались с экстренными службами, находившимися на берегу, и попросили включить проблесковые маячки на автомобилях, чтобы пострадавшие двигались в их сторону. Замерзшие и промокшие люди преодолели несколько километров, пока добрались до берега. Экипаж ГИБДД увез их до ближайшего кафе, где пострадавшим помогли.

Водителю придется ответить за экстремальное купание в зимнем Байкале. В его отношении составили протокол, ему грозит штраф. МЧС предупредило туристов и местных жителей, что процессы ледостава на Байкале не завершились и выезжать на лед крайне опасно.

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