Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Хозяин гостевого дома на Байкале предложил туристам из Орла проехаться на внедорожнике по льду озера. Но во время поездки машина провалилась под лед, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по иркутской области.

Житель деревни Сарма с супругой предложили приезжим, гостившим в его доме, покататься по льду озера на внедорожнике. Туристы с радостью согласились, но поездка завершилась провалом автомобиля.

Машина ушла под лед в районе мыса Уюга в 50 метрах от берега. В месте провала глубина порядка 10 метров. Толщина льда – около 10 сантиметров. Ближайший населенный пункт — в 4 километрах от места происшествия.

Людям удалось выбраться из автомобиля до того, как машина затонула. На помощь выехали спасатели, но не смогли подъехать на аэролодке к месту провала — оно было окружено высокими торосами.

Тогда спасатели связались с экстренными службами, находившимися на берегу, и попросили включить проблесковые маячки на автомобилях, чтобы пострадавшие двигались в их сторону. Замерзшие и промокшие люди преодолели несколько километров, пока добрались до берега. Экипаж ГИБДД увез их до ближайшего кафе, где пострадавшим помогли.

Водителю придется ответить за экстремальное купание в зимнем Байкале. В его отношении составили протокол, ему грозит штраф. МЧС предупредило туристов и местных жителей, что процессы ледостава на Байкале не завершились и выезжать на лед крайне опасно.