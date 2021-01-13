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Широков продал бутсы, в которых избил арбитра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/shirokovrn

Экс-футболист сборной России Роман Широков продал на аукционе за 100 тысяч рублей бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.

Широков в августе 2020 года напал на судью, показавшего ему красную карточку. Игрок ударил арбитра в лицо кулаком, а когда тот упал, начал пинать. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ, также он должен выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за "реализованные" спортивные кроссовки», — цитирует РИА Новости Лялина.

По его словам, покупатель бутс решил отправить их в музей детского дома. Также бывший спортсмен отправил воспитанникам 15 спортивных костюмов и «футбольную майку с подписями всей команды». Какой конкретно — не уточняется.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА.

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