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Клип обвиненной в расизме Ланы Дель Рей набрал популярность в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lanadelrey, instagram.com/lanadelrey

Клип Ланы Дель Рей на песню «Chemtrails Over The Country Club» набрал за сутки больше 2 миллионов просмотров. Ранее поклонники обвинили ее в расизме из-за обложки к альбому, куда вошел трек.

Новый альбом Дель Рей тоже называется «Chemtrails Over The Country Club». Певица опубликовала в Instagram обложку к нему, чем вызвала осуждение у поклонников. На фото Лана Дель Рей сидит за столом в окружении 10 женщин. Ее обвинили в том, что на фото нет ни одной темнокожей женщины.

Лана Дель Рей ответила критикам в комментариях. Она написала, что на фото — ее лучшие подруги, некоторые из которых имеют мексиканские корни.

«У меня есть близкие друзья со всего мира, поэтому, прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки. Уважайте это», — написала она.

Сейчас клип на одноименную с альбомом песню набирает популярность в Сети. На момент написания новости видео посмотрели 3,8 миллиона человек. По сюжету клипа «Chemtrails Over The Country Club» Дель Рей разъезжает на «Мерседесе», рисует и развлекается с друзьями. 

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))