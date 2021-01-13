Определены самые популярные авто 2020 года

Автомобили семейств Lada сохранили лидерство на авторынке как среди новых, так и подержанных машин, свидетельствуют данные двух рейтингов.

Lada Granta осталась самым популярным новым автомобилем по итогам года на Авто.ру, сообщила пресс-служба компании «Яндекс». Второе место осталось за семейством Vesta, а на третьем оказался кроссовер Hyundai Creta. Замыкают пятерку лидеров Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — обладатель бронзы в 2019 году.

На рынке подержанных машин лидерство тоже за Lada Granta. В топ-3 попали Ford Focus (лидер 2019 года) и Lada Priora. На четвертом и пятом местах — Lada 2114 и трехдверная 4x4.

Модели Lada возглавили рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом и по данным «Авито Авто». Второе место среди марок занимает Toyota, а третье — Hyundai. Но модели-лидеры в этом рейтинге другие — Lada Priora, Lada 2114 и Lada Kalina. Самой популярной иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus.