Подростка из Бурятии весом 14 кг привезли в больницу

Девочка-подросток весом 14 килограммов попала в больницу. Врачи, увидев крайне истощенного ребенка, заявили в правоохранительные органы, сообщило региональное СУ СК России.

В ноябре в Детскую республиканскую клиническую больницу привезли 13-летнюю девочку в состоянии крайнего истощения. Ее вес на момент госпитализации составлял около 14 килограммов. Региональное СК возбудило уголовное дело по признакам преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, девочка живет в Заиграевском районе. Мать воспитывает ее и еще двоих детей одна. Семья до происшествия на учете в органах опеки и полиции не стояла.

Из показаний матери следует, что истощение ребенка наступило из-за заболевания, связанного с родовой травмой. Но за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние девочки не усугубилось.

Следователи проверят слова матери — ребенку назначили прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам расследования действиям или бездействие матери дадут правовую оценку.