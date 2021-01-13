Любопытного лиса сфотографировали в Красноярском крае

Специалисты нацпарка «Шушенский бор» сфотографировали любопытного лиса, который воспользовался готовой колеей от автомобиля после снегопада, сообщает пресс-служба парка.

Сотрудники парка зафиксировали на фото самца лисицы обыкновенной во время зимнего тропления после свежей пороши. Тропление — это прослеживание всего пути животного по оставляемого им следу. Такой метод позволяет получить наиболее полное представление о повадках зверя, размерах его кормового участка и взаимодействии с другими представителями вида.

«Фотосессия» сделана на служебной дороге, по которой с утра проехал автомобиль отдела охраны. Хитрый лис воспользовался пробитой колеей, чтобы не проваливаться в сугробы после обильного снегопада.

Лис, когда увидел сотрудницу парка, сделал мощный прыжок в сторону дороги и спрятался в густом сосновом подросте, пережидая опасность. После того, как человек прошел мимо, животное вернулось на дорогу изучить следы. Лисица очень умна и осторожна, но при этом ей не чуждо природное любопытство.